la settimana delle stelle

Vacanze in Messico per Elisabetta Canalis, che si gode qualche giorno di mare con il marito Brian Perry e la figlia Skyler Eva. Fuga al caldo anche per Costanza Caracciolo e Christian Vieri, a Dubai insieme alla piccola Stella. Belen è volata in Argentina con le amiche: all'aeroporto, però, ci è andata con Stefano De Martino e al momento dei saluti c'è scappata la lacrimuccia... e pure un bacio. Scopri quello che ti sei perso questa settimana...