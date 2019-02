“Cartolina da Dubai” scrive Costanza Caracciolo postando la prima foto di famiglia in vacanza. La ex velina, insieme al compagno Christian Vieri e alla piccola Stella, è volata negli Emirati per qualche giorno di relax al sole. Lei sfoggia una minigonna in jeans e sfodera un sorriso smagliante, lui spiritoso e ironico filma orgoglioso le sue donne nelle Stories.