Elisabetta Canalis tra bikini e spiaggia, che bella vita americana!

Cuoricini e immagini di famiglia per l'ennesima vacanza del 2019 di Elisabetta Canalis. La ex velina sarda, Brian Perri e la loro piccola Skyler Eva sono volati in Messico per qualche giorno di sole e mare. La showgirl posta scatti mozzafiato in bikini, fotografie tenerissime con marito e figlia, e scenografie da togliere il fiato.