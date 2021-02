la settimana delle stelle

Tgcom24

Quanti vip hanno spento le candeline questa settimana! Da Ludovica Sauer con i suoi 40 anni alla Balivo con le sue “feste” passando per la torta in casa in Clerici. Elisa Isoardi ha sorpreso tutti con una versione inedita di sé come ciclista provetta, Asia Argento e Fabrizio Corona hanno recitato un nuovo promo del loro film d’amore, Elisabetta Gregoraci ha fatto la “madrina a sorpresa” a Cortina, mentre Marica Pellegrinelli ha vuotato il sacco sulla fine del suo matrimonio con Eros Ramazzotti. Ma non solo…