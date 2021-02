Seni al vento da vip: dalla De Angelis alla Henger

Il topless sui social non è consentito, ma un bel vedo-non vedo è un piacere per i follower. E così c’è chi sfida la censura mostrando porzioni di seno nudo e chi si accontenta di far vedere la schiena. Qualcuno sceglie sideboob stuzzicanti, come quello di Anna Tatangelo , o giacche aperte con scollatura ben in vista, come Matilde De Angelis . E poi c’è chi osa come Eva Henger, Alice Basso, Selvaggia Roma e non solo.

Ludovica Valli in dolce attesa sceglie una foto completamente nuda per condividere le sue curve più belle. “In questo viaggio stupendo non ho mai guardato il mio corpo come mio ma come nostro, il nostro tempio custode di un amore senza confini. E chi se ne importa delle smagliature, della cellulite, di qualche dolore o di qualche kg in più se tutto questo ha un solo nome ed è amore” ha scritto.

Anche Alice Basso in gravidanza sceglie di mostrare uno scorcio di seno. L’intenzione è quella di parlare dei tattoo ma lo sguardo dei follower finisce sulla pelle nuda. “Lo vedete quel tatuaggio? – domanda Alice - Siamo Noi 3: Mauro, Brando ed io.. Mi ero promessa di non fare più tatuaggi. Ultimamente, come vi ho detto spesso, li toglierei tutti… A prescindere, dico che li toglierei ma non lo farò mai e poi mai. Questa sono io e così resto. E quindi non mi resta che aspettare venerdì e completare la famiglia aggiungendo Morgan. Non vedo l’oraaaaaaa!”.



“Le anime nude non si preoccupano dei vestiti” scrive Carolina Marcialis postando un selfie in cui inquadra uno scorcio del suo seno scoperto. Ma poi ci sono i topless di Costanza Caracciolo, Cristina Buccino, Martina Pinto, Chiara Ferragni e non solo…

