Cristina Marino sfodera il topless allo specchio

Cristina Marino stuzzica le fantasie dei follower posando in topless davanti allo specchio. Indossa i jeans neri ma non ha la maglietta e il seno è coperto solo dal braccio, anche se le rotondità sfuggono dalla presa accendendo i fan. Il suo fisico scolpito fa incetta di consensi e i commenti si scatenano.

Cristina è diventata mamma di Nina Speranza lo scorso maggio e in men che non si dica ha riacquistato una forma impeccabile. Lei, appassionata di fitness e wellness, la sfoggia con orgoglio e ne approfitta per aggiungere un po' di pepe con topless mozzafiato. Si fotografa allo specchio, tagliando via il viso dall'inquadratura e puntando tutto su addominali scolpiti e un accenno di décolleté. Il successo è assicurato.

Bellissima e con un fisico da sballo, alla Marino piace far sognare i fan posando in lingerie o mostrandosi poco vestita. Se sui social gioca con la seduzione e provoca i follower mostrando le curve, ma nel privato è tutta per Luca Argentero. Innamoratissimi l'una dell'altro sin dal loro primo incontro nel 2015 sul set del film "Vacanze ai Caraibi", la coppia di attori vive una vera favola d'amore.

