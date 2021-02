Caterina Balivo al settimo cielo: prima il ballo con il marito, poi la torta con Belen

L’anno scorso aveva festeggiato alla grande i suoi primi 40 anni, ora con una candelina in più è tutta un’altra storia. Caterina Balivo si commuove pensando a quel 21 febbraio 2020, “Uno dei giorni più divertenti ed emozionanti della mia vita. Non sapevo fosse anche l'ultimo giorno della spensieratezza, dei balli, dei canti, dei baci e degli abbracci”. Eppure, dodici mesi dopo, eccola ancora ballare felice tra le braccia di suo marito e sorridere con le amiche tra cui Belen.

“Ieri mi avete sommerso di auguri e per ringraziarvi tutti posto il momento più romantico (l’unico!!!)... – scrive mostrando un video dolcissimo in cui balla tra le braccia del marito Guido Maria Brera davanti al mare della loro casa in Toscana. La coppia ride e si stringe forte, la Balivo si appoggia alle spalle del marito dondolando con il sole che si riflette sull'acqua alle loro spalle. E’ uno dei rari momenti di intimità che la conduttrice mostra ai follower.

“Arrivata a Milano oggi e ho ancora spento le candeline... mi sa che potrei continuare per tutta la settimana” aggiunge Caterina che poche ore dopo, si ritrova nel capoluogo meneghino a tavola con un gruppetto di amiche tra cui Belen Rodriguez. Davanti a una bella torta e candeline e alle compagne di tavolo che le urlano buon compleanno e la incitano ad esprimere un desiderio, la Balivo soffia tra l’emozionato e l’imbarazzato. La più scatenata è Belen, che in dolce attesa è più allegra che mai. Chissà che segreti nascondono le due more della tv…

