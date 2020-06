Caterina Balivo al mare, il suo idromassaggio è bollente

Vacanze a tutto relax per Caterina Balivo all’isola del Giglio. La conduttrice tv posta scatti in costume e mostra siparietti divertenti della sua giornata. L’idromassaggio-time è strepitoso: Caterina in acqua tra le bollicine si lascia filmare con il costume strabordante, un décolleté strepitoso e tanti sorrisi. Controlla i bambini, fa il bagno, prende il sole, cucina e posta. La Balivo non è mai ferma!

“Cosa avete combinato? Io mentre posto preparo un couscous al salmone” chiede ai follower postando uno scatto in costume all’Argentario. La conduttrice è al mare con il marito Guido Maria Brera e i figli Guido Alberto e Cora, oltre ai due figli che il marito ha avuto da una precedente relazione, Costanza e Roberto. Nei primi giorni di vacanza la famiglia è stata impegnata in una missione eco logica e ambientale per ripulire la spiaggia dalla sporcizia. Poi si è dedicata ai proverbi cinesi e ora è il momento del relax con l’idromassaggio. Sfoglia la gallery e non perderti il siparietto della Balivo in bikini…

