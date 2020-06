Caterina Balivo in bikini hot: "Chi ama bene, castiga bene"

Finalmente in bikini anche Caterina Balivo. La conduttrice tv si rilassa al mare con tutta la famiglia: pulisce la spiaggia, prepara il gelato fatto in casa e legge i proverbi cinesi. In due pezzi nero si lascia immortalare con i raggi di sole che le illuminano il décolleté e scrive a corredo del post: “Chi ama bene, castiga bene… ossia, chi ci tiene per davvero ad una persona la rimprovera quando è necessario e le dà dei consigli per aiutarla migliorarsi sempre più. Tutti d’accordo?!”.

Sarà un avvertimento per il marito Guido Maria Brera? “Amo i proverbi, vere e proprie massime di vita, frutto della saggezza popolare o della cosiddetta filosofia popolare. In casa ho ritrovato questo libricino dei proverbi del 1882 e sono letteralmente impazzita!”. Chissà se ogni giorno regalerà perle di saggezza insieme a mise imperdibili per il mare…

Intanto Caterina si destreggia tra giochi con i figli Cora e Guido Alberto, pulizie delle spiagge (in un video ha raccontato come tutta la famiglia si è prodigata a gettare via la spazzatura ritrovata sul bagnasciuga), esperimenti in cucina, look da capogiro, selfie sexy. Sfoglia la gallery per non perderti le vacanze della Balivo.

