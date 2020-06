Caterina Balivo e l’incidente sexy in giardino: la gonna si alza e mostra troppo

Incidente sexy per Caterina Balivo che, distesa sul materassino sul prato si rilassa e parla alle follower in una storia social. Un movimento delle gambe la tradisce e svela più del dovuto. Mentre la bella conduttrice cerca di cambiare posizione, la gonna si solleva e mostra l'intimo. Lei prova più volte a rimediare tirando giù l'orlo o cercando di coprirsi con la mani, ma ogni tentativo è vano.

Caterina non si scompone e continua a parlare alle sue fan come se niente fosse. La minigonna bianca è forse troppo corta, e lascia spuntare più del dovuto. "E' un costume glitter", precisa poi la Balivo in un commento alle foto pubblicate nel post, rivolgendosi a chi le fa notare di aver visto le mutandine. Completano il look una camicia in jeans legata in vita e occhiali da sole rossi.

"Volete sapere quanto è durato il mio relax time? Andate a vedere nelle mie stories e ricordate che ciò che vedete sui social non è sempre la realtà..." scrive Caterina a commento delle foto, poi nel video spiega come la verità non è sempre quello che sembra. "Vi vorrei tanto dire che sono stata qua più di un'ora... che tutto questo è nato per caso... che sono in completo relax... e invece no! Avevo 10 minuti, ho piazzato tutto qui, fatto la foto e adesso mi vado a rivestire e vado a cucinare", dice mentre raccoglie tutto e scappa di corsa.

