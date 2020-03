Caterina Balivo: non dormo con mio marito da 10 giorni

“Cosa farete oggi a casa? Noi tra un po’ ci mettiamo a colorare un grande arcobaleno e scriveremo: andrà tutto bene”. Caterina Balivo resta a casa con i suoi bambini e organizza attività per tutti. In collegamento via Skype in tv la conduttrice rivela i particolari della quarantena: “Da dieci giorni non dormo più con mio marito”. La decisione è per il bene della famiglia: se uno di loro si dovesse ammalare, chi potrà badare ai bambini? I nonni sono lontani…