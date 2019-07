La Balivo “raccatta monnezza”, ma non è la sola

Uno scenario paradisiaco rovinato dai rifiuti a terra: è questo il tema dello sfogo su Instagram di Caterina Balivo che, prima di raggiungere la spiaggia di Torre Saracena si è sentita in dovere di fermarsi a raccogliere la sporcizia lungo la scalinata. E' l'ultima vip in ordine di tempo, ma certo non è la sola: come lei tanti altri hanno sollevato il problema, da Elena Santarelli a Alessandro Gassmann , passando per Marco Mengoni, Eva Grimaldi, Paola Turci ...

"Buona domenica ragazzi! Sosta fotografica con vista, dopo 150 scalini e tanta schifezza a terra raccattata scendendo!" scrive non senza polemica la Balivo sui social. Già qualche mese fa la conduttrice aveva affrontato il tema, postando una foto del pattume nelle vie di Roma. Come lei, anche la Santarelli ha pubblicato un'immagine di una strada della Capitale invasa dalla immondizia, oltre a un ironico tutorial per spiegare alla gente come raccogliere gli escrementi del proprio cane.



#estatesenzaplastica è una challenge nata per sensibilizzare sul tema: tra i volti noti hanno aderito Mengoni, Alessandro Cattelan e Federico Rossi. Intanto anche Paola Turci, Ferzan Ozpetek, Rita Dalla Chiesa e Monica Leofreddi condividono scatti di "monnezza" lasciata a terra. Pure Valeria Marini ha voluto spendere due parole sull'argomento. Dopo essere stata multata per il bagno nella fontana della Barcaccia si è scusata per il gesto ma ne ha approfittato per sottolineare in un'intervista a Tgcom24: "Penso però che a Roma ci siano molti altri problemi importanti a cui pensare. La gente dovrebbe capire come mantenere pulita questa città meravigliosa".