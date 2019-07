Valeria Marini si tuffa nella Barcaccia a Roma, multa e Daspo | A Tgcom24 confessa: "Era solo un gesto spontaneo"

Doveva essere una semplice ripresa per un video musicale, ma Valeria Marini non poteva non aggiungere una nota "stellare" alla sua giornata. Ed eccola così tuffarsi nella fontana della Barcaccia di Piazza di Spagna, a Roma, nel bel mezzo del balletto architettato per il lancio del suo nuovo singolo "Me gusta". La showgirl si è bagnata nelle acque del monumento del Bernini e postato il video su Instagram. Il gesto, però, non è piaciuto a tutti. "Abiti a 50 metri, la doccia potevi fartela a casa" scrive un utente; "Ma lo sai che oltre a essere di cattivo esempio per chi ti guarda, questa cosa prevede anche una multa?" commenta un altro. E la multa è arrivata: 450 euro per l' "illecito" e altri 100 di sanzione. Insieme alla misura del Daspo, come prevede il nuovo regolamento di polizia urbana. Intervistata da Tgcom24, ecco come la showgirl ha commentato il "fuori programma".

Valeria, perchè ha deciso di entrare dentro la fontana della Barcaccia?

E' stato un gesto spontaneo. Ero uscita di casa per girare il video del mio nuovo singolo "Me Gusta" in Piazza di Spagna. Sono stata circondata subito dalla folla, c'era gente ovunque e il caldo era insopportabile. Ho visto l'acqua della fontana e ho pensato di rinfrescarmi un pò. Mi sono bagnata con l'acqua poi dopo pochi minuti una vigilessa gentilissima mi ha detto che non potevo restare e sono subito uscita tra gli applausi della gente.



Quindi con il suo gesto non voleva richiamare il bagno nella Fontana di Trevi di Anita Ekberg nella "Dolce Vita"?

Nella vita nulla succede per caso. Io ho agito d'istinto, senza pensare a quello che stavo facendo. E' stato però un momento bellissimo, sono stati pochi minuti da sogno



Eppure sui social ha ricevuto molte critiche, come ha reagito?

I commenti non li ho neanche letti, le critiche lasciano il tempo che trovano. Io vivo di energia positiva, la cattiveria non mi appartiene, quindi neanche bado alle polemiche. Penso però che a Roma ci siano molti altri problemi importanti a cui pensare. La gente dovrebbe capire come mantenere pulita questa città meravigliosa, piuttosto che perdere tempo con queste polemiche inutili.



Dopo il bagno nella Barcaccia, ha pensato alle polemiche che avrebbe suscitato?

No, la gente intorno a me era gioiosa e felice. Ho offerto a tutta la mia squadra un buonissimo gelato di quelli che si possono trovare solo in un posto unico come Roma.