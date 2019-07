Pamela Prati dimentica Mark Caltagirone andando in barca con la sua "Vale stellare"

Dal marito inesistente all'amica in carne e ossa che c'è nei momenti importanti. Pamela Prati prova a ritrovare un po' di serenità dopo i mesi di polemiche dell'affare "Mark Caltagirone" andando in barca con Valeria Marini. Anzi, la "Vale stellare" come la definisce nel video Instagram che le due ex rivali hanno postato.