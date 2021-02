Sono amici da tempo e quindi non dovrebbe sorprendere se vengono fotografati vicini, sorridenti, abbracciati durante una colazione in montagna. I protagonisti del siparietto immortalato dal settimanale “Chi” sono Elisabetta Gregoraci e il manager Alessandro Benetton, paparazzati a Cortina alla chiusura dei Campionati del mondo di sci.

Elisabetta Gregoraci e Alessandro Benetton, che accoppiata! Tgcom24 1 di 22 Chi 2 di 22 Chi 3 di 22 Chi 4 di 22 Chi 5 di 22 Instagram 6 di 22 Instagram 7 di 22 Instagram 8 di 22 Instagram 9 di 22 Instagram 10 di 22 Instagram 11 di 22 Instagram 12 di 22 Instagram 13 di 22 Instagram 14 di 22 Instagram 15 di 22 Instagram 16 di 22 Instagram 17 di 22 Instagram 18 di 22 Instagram 19 di 22 Instagram 20 di 22 instagram 21 di 22 instagram 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

Della manifestazione sportiva, seguita da 500 milioni di persone in tutto il mondo, Benetton è molto soddisfatto. Accanto a lui sulle piste, a sorpresa e in veste quasi di madrina, è arrivata Elisabetta Gregoraci. Sono amici da tempo e quando Alessandro ha saputo che la showgirl era a Cortina con un’amica, l’ha invitata a colazione e sulle piste. Lei bellissima, sorridente, in grande forma, è apparsa la madrina per caso ma impeccabile di questa manifestazione.

Leggi Anche Elisabetta Gregoraci compie 41 anni, i dolci auguri di Briatore

Leggi Anche Dalla Canalis alla Gregoraci, le vip sui social restano in mutande

Alla cerimonia di chiusura, la ex moglie di Flavio Briatore si è presentata in jeans strappati e maglia a righe bianca e rossa, coperta da un teddy-coat bianco e tra grandi sorrisi e aria orgogliosa ha accompagnato l’amico Benetton nel giro di saluti per chiudere in bellezza i Campionati del mondo.

Elisabetta Gregoraci compie 41 anni, i dolci auguri di Briatore Tgcom24 1 di 21 Instagram 2 di 21 Instagram 3 di 21 Instagram 4 di 21 Instagram 5 di 21 Instagram 6 di 21 Instagram 7 di 21 Instagram 8 di 21 Instagram 9 di 21 Instagram 10 di 21 Instagram 11 di 21 Instagram 12 di 21 Instagram 13 di 21 Elsiabetta Gregoraci Instagram 14 di 21 Instagram 15 di 21 Instagram 16 di 21 Instagram 17 di 21 Instagram 18 di 21 Instagram 19 di 21 Instagram 20 di 21 Instagram 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare:

Ti potrebbe interessare: