La settimana delle stelle

Cecilia Rodriguez si scatena in vacanza con la sorella Belen per scacciare le pene d'amore: pare infatti che il suo (ex?) fidanzato Ignazio Moser abbia avuto un flirt con una bellissima chef. Chi non ha certo problemi di cuore sono Chiara Ferragni e Fedez, che hanno festeggiato i due anni di matrimonio con una cena a lume di candela e un regalo da sogno. Anche per Eleonora Pedron e Fabio Troiano splende il sole, in vacanza in Toscana sono più affiatati che mai. Ti sei perso qualcosa? Ecco il meglio del gossip.