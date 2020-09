Primo giorno di scuola da vip: guarda per chi è già suonata la campanella

E’ ormai un’abitudine per Alena Seredova postare il primo giorno di scuola di Louis Tomas e David Lee Buffon nel cortile prima del suono della campanella. Sorridente la modella, assonnati i bambini, tutti pronti per la ripartenza. Mascherina e cellulare per Sofia Bombardini, mentre mamma Giorgia Palmas attende l’arrivo della sorellina. Abbracci e baci per Hoara Borselli che accompagna il suo bimbo al primo giorno di primaria. Non dappertutto si inizia il 14 (tra scuole internazionali e istituti privati), guarda chi è già sui banchi.

“Il mio amore grande. Primo giorno di scuola, iniziamo e speriamo” scrive la Borselli mostrando tre scatti con il figlio. “Primo giorno di scuola. Seconda mediaaaaa e come da prassi, io forse più emozionata di lei, la mia bambolina sta crescendo ed è stupendo e dolce vederla diventare grande... Buon anno scolastico a tuttiiiii i bambini e a tuttiiii i ragazzi!!!” scrive Giorgia Palmas mentre con il suo pancione agli sgoccioli aspetta la sua seconda figlia, dopo Sofia avuta dall’ex calciatore Davide Bombardini.

In America la figlia di Elisabetta Canalis ha già avviato le lezioni online e la ex velina posta la foto della piccola Skyler: “Si parte! Primo giorno di scuola online”, scrive tra gli auguri dei follower e dello “zio” Tiziano Ferro.

Anche per i reali è suonata la campanella. La principessa Eleonore del Belgio con zaino e mascherina si è fatta accompagnare al college dalla Regina Matilda.

Ultimi preparativi in casa Pacelli, dove Katia Pedron è intenta a etichettare il materiale scolastico con i figli. “Chissà perché i preparativi per l’inizio del nuovo anno scolastico rende sempre i bambini e i ragazzi eccitati e propositivi... Ricordo che accadeva anche a me, sarà l’odore dei libri nuovi, il profumo di cartoleria, la meticolosa scelta del diario tale da, dormirci insieme come ha fatto Tancredi, la scorsa notte! Tutto bellissimo!”.

Non c’è lo stesso entusiasmo in casa Pieraccioni. Leonardo sta finendo i compiti con la figlia Martina, avuta da Laura Torrisi e i quiz di matematica non sono semplici, spiega ironico: “È ufficiale: in quarta elementare a me ora mi boccerebbero”. Sfoglia la gallery e scopri i figli dei vip per i quali la campanella è già suonata tra mascherine, distanziamento, ma tanta voglia di tornare in classe.

