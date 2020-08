Dalla Gregoraci alla Blasi, le vip al mare con i figli: mamma che belle!

Le mamme vip sono ben decise a godersi fino all'ultimo raggio di sole in spiaggia, e per farlo hanno scelto una compagnia speciale: quella dei loro figli. Da Ilary Blasi bellissima al tramonto in acqua insieme a Isabel , a Elisabetta Gregoraci che sguazza felice con Nathan Falco , si godono le vacanze a più non posso insieme ai piccoli di casa e sui social condividono le foto più belle.

Ilary è stupenda in acqua con la piccola Isabel, l'ultima dei tre figli avuti da Francesco Totti. Fasciata in un costume intero color oro che fa risaltare le sue forme, gioca spensierata con la sua piccolina. Anche Elisabetta ha trovato un compagno di avventure eccezionale in Nathan Falco. Incantevole in bikini e con il fisico scolpito in mostra, tra le onde ride e scherza con il figlio, assaporando ogni attimo che la separa dal suo ingresso nella casa del "Grande Fratello Vip".

Anche Cristina De Pin è al mare e con sua figlia Mariam: con i costumi abbinati sono uno spettacolo. Laura Torrisi si diverte a mollo con Martina, avuta da Leonardo Pieraccioni. Chiara Ferragni in Sardegna se la spassa con il piccolo Leone, tra castelli di sabbia e bagni in mare. Elisabetta Canalis è pazza d'amore per la sua Skyler, che la "sotterra" e rovescia l'acqua in testa. E poi ci sono Paola Caruso bombastica in bikini in vacanza con Michele, Melissa Satta che sfoggia un corpo da urlo in Sardegna con Maddox, Giorgia Palmas e il suo bel pancione insieme alla sua Sofia... guardale tutte nella gallery.

