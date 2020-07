La settimana delle stelle

Belen Rodriguez e Stefano De Martino protagonisti indiscussi del gossip della settimana, tra lei che prima abbraccia la sua rivale storica Nina Moric e poi bacia un altro uomo, e lui che si fa pizzicare in barca con un'altra Rodriguez. Ma anche Costanza Caracciolo e Bobo Vieri hanno catturato l'attenzione: la ex velina esplosiva in spiaggia con una delle figlie, l'ex calciatore papà tenerissimo in piscina. Star sexy, Naike Rivelli con un nudo al limite della censura...