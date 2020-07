Katia Pedrotti in montagna rinuncia al salame e preferisce gli snack light 

“In montagna si cammina tanto, si fa tanta attività all’aria aperta…”. Ecco Katia Pedrotti sul cucuzzolo. La ex gieffina, sposata con Ascanio Pacelli conosciuto proprio nella Casa di Cinecittà, è tornata in Valmalenco, di cui è originaria, per le vacanze con i figli e mostra i suoi outfit sui monti e i suoi snack. “Per resistere alle prelibatezze, come il salame, mangio un biscottino light”.

Lunghe scarpinate in montagna tra ruscelli freschi, mucche al pascolo, non ti scordar di me, prati verdi e vista incantevole per Katia che insieme alla madre e ai bambini si rilassa in un bel pomeriggio di sole. La ex gieffina è un’influencer instancabile e anche durante la gita in vetta, appena si ferma per una pausa ne approfitta per promuovere prodotti di bellezza e beveroni dietetici. Una volta tornata a casa, dopo la passeggiata, il giro in bici, la partita di basket, si prepara per la cena con un altro appuntamento promozionale con i follower. Dove trova tutta questa energia? Merito della madre, confessa la Pedrotti: “A me e ai miei fratelli ha sempre organizzato pomeriggi bellissimi, ora lo fa per i nipoti”.

