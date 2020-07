Naike Rivelli nuda sul pavimento, al limite della censura

Si chiama Yoga nudo ed è la disciplina che fa impazzire Naike Rivelli. La pratica sul pavimento di casa e non dimentica mai di farsi fotografare per postare gli scatti al limite della censura sui social. Pare che anche Lady Gaga e Matthew McConaughey impazziscano per questo disciplina senza veli. Prima di mettersi a fare gli esercizi è essenziale togliere il superfluo. Detto fatto.