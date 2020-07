Michelle Hunziker e Fabio Rovazzi, che gruppo vacanze sugli scivoli a Riccione!

Dopo la Liguria, Michelle Hunziker sbarca in Romagna. Grandi abbuffate in hotel, scatti nel mare Adriatico, foto in bikini sulla spiaggia e una bella gita in piscina a Riccione per divertirsi sugli scivoli. La conduttrice presenta il suo simpatico gruppo vacanza: oltre alla sua famiglia, ci sono anche Sara Daniele, Fabio Rovazzi e la fidanzata Karen Rebecca Casiraghi. I siparietti sono imperdibili.