La settimana delle stelle

Andrea Damante e Giulia de Lellis sono più innamorati che mai e, dopo la quarantena di coppia a Pomezia, si godono la Fase 2 a Milano tra passeggiate e video bollenti. In quanto a sex appeal anche Georgina Rodriguez non scherza e ammalia Cristiano Ronaldo con il décolleté in bella vista. Pure Clizia Incorvaia sfodera le sue armi di seduzione e stuzzica i follower con foto provocanti... in attesa di riabbracciare Paolo Ciavarro. Brutte notizie da Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani che annunciano la fine della loro storia d'amore, mentre Gianluca Vacchi è al settimo cielo: la sua compagna Sharon Fonseca è incinta. Ti sei perso qualcosa? Sbircia qui...