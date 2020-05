Gianluca Vacchi diventerà papà: Sharon è in dolce attesa

“Sono molto felice di annunciarvi e condividere con voi questo, io e Sharon aspettiamo un bambino. Lei è la madre che ho sempre sognato per mio figlio”. Così Gianluca Vacchi annuncia sui social che a 52 anni diventerà padre per la prima volta. La fidanzata Sharon Fonseca, modella 24enne, lo guarda sognante e lo riempie di baci. Lei, nella loro casa di Miami, gli sussurra: “Grazie amore per avermi dato il regalo più bello…”.