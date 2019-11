Gianluca Vacchi da record alle Maldive: il video fa 5 milioni di visualizzazioni 

Una spiaggia incantata e lui – manco a dirlo – in costume da bagno. Gianluca Vacchi è alle Maldive in vacanza con la fidanzata Sharon Fonseca. Posta scatti mozzafiato e in un post compare la sua bella a seno nudo. Ma a fare un vero e proprio record di visualizzazioni è l'ennesimo balletto. L'influencer cammina a bordo piscina e poi cavalca il corrimano, seguito dalla compagna e da altre due ragazze in bikini. Il siparietto hot vede poi uno scambio di baci con Sharon e un tuffo in acqua. Il video fa 5 milioni di visualizzazioni.