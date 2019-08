Gianluca Vacchi, festa di compleanno al Just Cavalli di Porto Cervo

Compleanno in Sardegna per Gianluca Vacchi, che il 4 agosto ha compiuto 52 anni. Il "re di Instagram", ormai anche top dj internazionale, che si esibisce nei più importanti club del pianeta non poteva mancare al Just Cavalli di Porto Cervo, dove è stata organizzata la serata "Birthday Celebration" per il suo compleanno, e dove, come sorpresa, è arrivata anche Baby K, che ha cantato eccezionalmente proprio per il party di Vacchi.