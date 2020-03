la settimana delle stelle

La quarantena prosegue, e anche le celebrità sono chiuse in casa. Ci sono Michelle Hunziker, in isolamento con la famiglia al completo, Caterina Balivo, che non dorme con il marito per precauzione, Fedez e Chiara Ferragni, che festeggiano in intimità il secondo compleanno del loro Leone, Diana Del Bufalo, che condivide la reclusione con il suo nuovo amore Edoardo Tavassi, e Giulia De Lellis, impegnata in un triangolo a distanza con i suoi ex Andrea Damante e Andrea Iannone. Se ti sei perso qualche gossip, ora lo puoi recuperare...