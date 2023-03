La settimana delle stelle

Ce n'è per tutti i gusti nella settimana delle stelle.

Taylor Mega in spiaggia a Miami regala pose hot, e anche Noemi Bocchi seduce con un post in bikini poi rimosso dai social. Antonino Spinalbese è un tenero papà a spasso con Luna Marì, e Aurora Ramazzotti (che sta per diventare mamma) posta le foto della cameretta per il bebè attirandosi le critiche dei follower. Tutto va a gonfie vele per Ilary Blasi e Bastian Muller, così come per Eros Ramazzotti che è stato paparazzato con il nuovo amore, e per Elodie e Andrea Iannone. Iman di Giordania si è sposata e le sue nozze sono state da mille e una notte, invece Fiammetta Cicogna ha annunciato di essere tornata single.