Andrea Iannone in amore corre, regala un'auto a Elodie

Il settimanale “Chi” ha pizzicato Andrea Iannone ed Elodie in una concessionaria auto dell’hinterland milanese. Si sono fatti accompagnare dall’autista, poi sono entrati nel salone e la loro auto si è allontanata. Ma state tranquilli, non sono rimasti a piedi! Anzi, il pilota ha acquistato una citycar elettrica alla sua dolce metà. Un regalo speciale per festeggiare i loro primi sette mesi insieme, nonché la prima macchina della cantante. I paparazzi li hanno fotografati mentre uscivano felici e sorridenti: lui alla guida della vettura, lei al suo fianco.

Iannone tornerà a correre in pista

L’amore tra Andrea Iannone ed Elodie è stato un vero toccasana per il pilota, che dopo la squalifica per doping ha ripreso la voglia di gareggiare e tornare in pista. Le due ruote sono la sua passione e l’anno prossimo potrà ricominciare a correre. Non si sa ancora se sceglierà la Motogp o le Superbike. Intanto però si allena con la sua fidanzata accanto. Qualche giorno fa Iannone era a Misano Adriatico al Marco Simoncelli World Circuit, in sella a una Ducati. C’era anche Elodie nei box a tifare. Pare che proprio lei lo abbia spronato in questi mesi a tornare in sella e a riprendere a fare ciò che più gli piace per dimostrare di essere un grande pilota.