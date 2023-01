Elodie e Andrea Iannone, l’amore corre velocissimo

Elodie e Andrea Iannone passeggiano tenendosi stretta la mano. I loro sguardi si incrociano, i loro corpi si sfiorano e appena hanno occasione si lasciano andare alle effusioni per strada, incuranti degli sguardi dei passanti. Il loro amore nato in sordina, ora è sbocciato e, sotto la luce del sole, risplende ogni giorno di più. Si scambiano sorrisi durante una sessione di shopping e, paparazzati da “Chi” non si preoccupano dei flash lasciandosi andare ai baci e alle coccole. La complicità e l’affiatamento tra i due è lampante.

Elodie e Andrea Iannone si sono lasciati alle spalle storie d’amore importanti. Lei è stata fidanzata con Marracash e proprio quando sembrava andare tutto per il meglio, sono scoppiati. “ Sono innamoratissima di lui ” aveva detto Elodie, “ E' una relazione fuori dal normale ” l’aveva definita il rapper. Poi, dopo un po’ di tira e molla, hanno voltato pagina entrambi . Anche per Andrea Iannone la storia con Elodie arriva dopo grandi naufragi. Tra le precedenti relazioni del pilota quella con Belen Rodriguez e quella con Giulia De Lellis.

ELODIE E IANNONE INSIEME DAL 2022

Elodie e Andrea Iannone si sono conosciuti in vacanza in Puglia. Erano insieme a un gruppo di amici, tra cui Diletta Leotta, quando è scoccata la scintilla. Dal Salento sono volati in Sardegna, poi sono stati avvistati a Milano, dove vive lei, e a Lugano, dove abita lui. A fine estate la conferma. Elodie in un’intervista televisiva ammette: “Ci frequentiamo da un mese. Stiamo bene, parliamo molto, ma dobbiamo ancora darci del tempo per conoscerci". E da allora sono diventati inseparabili.