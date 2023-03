Taylor Mega, pose imperdibili in spiaggia a Miami

Leggi Anche Taylor Mega in bikini a Bali, cartoline social con panorami paradisiaci

Taylor Mega in spiaggia a Miami è scatenata e in bikini mette in mostra tutta la sua sensualità. Con un'amica si crogiola al sole in riva al mare e si gode un bel bagno rinfrescante, e intanto i flash dei paparazzi scattano all'impazzata. A cavalcioni del lettino, mentre si gira di schiena o cammina sul bagnasciuga, ogni fotogramma è uno spettacolo ad alto tasso erotico.

Leggi Anche Taylor Mega a Miami, cartoline ad alto tasso erotico

La vacanza a Miami Taylor Mega aveva documentato su Instagram la sua vacanza a Miami. Le corse sul lungomare, il panorama mozzafiato dall'appartamento in cui alloggia, le pose al sole in bikini e le cenette nei locali glamour. Non ha mai smesso di stuzzicare la fantasia dei follower con pose provocanti e outfit bollenti, e poi ha rivelato: "Era da tempo che non mi sentivo così felice".