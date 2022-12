Taylor Mega in bikini a Bali, cartoline social con panorami paradisiaci

L'influencer alterna le riprese delle sue lezioni di fitness a intense sessioni di relax in spiaggia. Bellissima e tonica sfoggia curve perfette in riva al mare e davanti all'obiettivo ammicca e si pavoneggia come solo lei sa fare.

Sexy tra lavoro e relax

Taylor Mega è un'esperta di fitness e le sue lezioni online sono seguitissime. In spiaggia riprende i nuovi workout con addosso un completo ginnico rosa che le fascia le curve ed esalta il lato B e le cosce lunghissime. Dopo l'attività fisica si concede anche seducenti momenti di relax, con addosso bikini succinti che regalano scorci bollenti sul suo corpo statuario, tra underboob e perizomi mozzafiato. Si riprende sdraiata sul lettino sotto al solleone e sul bagnasciuga al tramonto, bella come una dea.

La paura di viaggiare

"La cosa assurda è che sono in un posto stupendo eppure ho attacchi d'ansia continui", rivela Taylor Mega ai follower in una storia social. L'influencer soffre di odofobia, la paura di viaggiare, e racconta di sentirsi tanto più a disagio quanto più si allontana dall'Italia. "Non me la vivo bene... Sono dall'altra parte del mondo e mi pesa, sento una cosa qui (indica il petto, ndr), respirazione strana..." racconta. Nonostante poi si mostri sempre sexy e affascinante in spiaggia o presa nel workout, non nasconde i suoi momenti no.



L'amicizia speciale con Giaele De Donà

Taylor Mega si è ritrovata al centro del gossip per via della sua amicizia molto intima con la gieffina Giaele De Donà. Le due sono legatissime e hanno anche alluso al fatto di aver avuto degli incontri piccanti: "Girava nuda per casa. Allora ci siamo divertite" ha detto Taylor in diretta ad Alfonso Signorini durante la diciottesima puntata del programma e, punzecchiate dal conduttore, hanno lasciato intendere un ménage à trois con il marito della concorrente del reality.