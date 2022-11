"Grande Fratello Vip", il racconto della diciottesima puntata

Il reality show condotto da Alfonso Signorini . Dopo le dichiarazioni pubbliche in merito ad alcuni flirt del passato, Taylor Mega sarà ospite per incontrare Giaele De Donà (e per la gioia di Edoardo Tavassi). Non sarà l’unica sorpresa della serata: George Ciupilan, infatti, riceverà un videomessaggio da parte di suo padre. Al televoto : Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Luca Salatino, Luca Onestini, Patrizia Rossetti, Sarah Altobello ed Edoardo Tavassi. Chi sarà il preferito del pubblico?

Alfonso inizia salutando tutti in studio e anche i "positivos", i concorrenti risultati positivi al Covid che sono in isolamento e ai quali si sono aggiunti anche Wilma e Alberto. La Goich comunica di essere negativa. E poi si passa alla Casa e si parte subito con gli "spiriti bollenti".

LA RELAZIONE TRA ANTONINO E ORIANA Signorini riavvolge il nastro della relazione tra i due Vipponi che sembrano sempre più vicini anche se non mancano i momenti di ripensamento. Spinalbese ha confessato addirittura di non essersi mai lasciato andare come sta facendo. Però a qualcuno la cosa non piace, come a Nikita che nota come Spinalbese dall'inizio della trasmissione sia già passato di fiore in fiore. Altri ancora vedono della strategia nel comportamento di Antonino. E comunque negli ultimi giorni il rapporto si è piuttosto raffreddato. Oriana dice a Signorini che non si parlano da due giorni, lei si è allontanata perché Antonino ha frenato sulla cosa, ha deciso di fare un passo indietro. La ragazza è rimasta male del fatto che lui abbia preferito confidarsi con altre piuttosto che parlare con lei.

IL TRIANGOLO GIAELE-ANTONINO-ORIANA Ma la situazione è resa ancora più complicata dal rapporto tra Spinalbese e Giaele. I due avevano legato molto ma quando Antonino si è avvicinato a Oriana la tensione si è alzata. E lui non sa bene come comportarsi. Alfonso chiede alla ragazza se lei si senta ancora legata ad Antonino. Lei dice di essere consapevole di avere un marito che ama e che tra lei e Antonino non ci sarà mai nulla. E' infastidita però dal fatto che Oriana, con il suo atteggiamento, la limiti nel rapporto con Spinalbese. Oriana però si giustifica dicendo che Giaele prova ancora qualcosa per Antonino quindi è normale che vederli insieme le dia fastidio.

IL SODALIZIO TRA ANTONELLA E ORIANA Dopo la scorsa puntata le due ragazze si sono avvicinate e in qualche modo scoperte. E subito hanno messo nel mirino Micol. Questo ha portato rapidamente a uno scontro forte tra la Incorvaia e Oriana. Scontro che prosegue adesso in diretta, con Edoardo Tavassi che si inserisce a difendere Micol, definendo Oriana cattiva per certe cose dette (in particolare avrebbe preso in giro la Incorvaia per i capelli sporchi).