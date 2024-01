Tgcom24

Taylor Mega sexy ad Abu Dhabi "La prima foto per farvi vedere gli addominali, l’ultima per farvi vedere quanto sono lunghi i miei capelli… quelle in mezzo...?" scrive Taylor Mega postando alcuni scatti in bikini rosa. Le foto a cui fa riferimento sono quelle in cui è enfatizzato il suo lato B tonico e scolpito. L'influencer, in perfetta forma fisica, posta anche altre immagini in cui cammina in riva al mare in due pezzi blu, più sexy che mai. Ha trascorso qualche giorno in un posto stupendo in compagnia di un'amica, tra relax a bordo piscina e pomeriggi in spiaggia, senza dimenticare i follower.

Taylor Mega, nelle foto su Instagram mostra il fisico hot Taylor Mega ha un fisico perfetto, scolpito da tanto allenamento, e sui social non esita a sfoggiarlo con orgoglio. I suoi outfit preferiti sono quelli sensuali, dai pantaloni attillatissimi durante l'allenamento ai vestiti cortissimi per le cene nei ristoranti di lusso, ai bikini mozzafiato che lasciano poco all'immaginazione. "Adoro l’allenamento perché è l’attività che (secondo me) in assoluto ti rivela più di tutto, i risultati del tuo impegno e anche in maniera veloce. I risultati sono visibili e tangibili da subito. Per non parlare di quelli a lungo termine sulla salute" ha scritto di recente sui social sfoggiando gli addominali scolpiti.

