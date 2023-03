Taylor Mega a Miami, cartoline ad alto tasso erotico

Leggi Anche Taylor Mega in bikini a Bali, cartoline social con panorami paradisiaci

Taylor Mega è volata a Miami per una pausa dal freddo milanese. In spiaggia sfoggia le curve con i bikini striminziti, con il reggiseno messo al rovescio e che copre solo i capezzoli per non far tirare il laccetto sul collo (come aveva spiegato in passato). Non rinuncia allo sport, con le corse mattutine lungo la spiaggia, e ai trattamenti di bellezza per avere un fisico sempre al top. Le serate invece sono glamour, con l'influencer sexy ed elegante per le cene nei ristoranti di lusso. Si mostra sempre da sola, e sui chi l'abbia accompagnata in questo viaggio regna il mistero.



La paura di viaggiare Taylor Mega posa super sexy e manda cartoline imperdibili da Miami, a dicembre postava i panorami paradisiaci da Bali, spesso vola a Dubai per qualche giorno tra party e relax... eppure confessa di soffrire di odofobia, cioè la paura di viaggiare. "La cosa assurda è che sono in un posto stupendo eppure ho attacchi d'ansia continui", aveva rivelato ai follower in un video qualche mese fa. Nella stessa occasione aveva anche raccontato di sentirsi tanto più a disagio quanto più si allontana dall'Italia. "Non me la vivo bene... Sono dall'altra parte del mondo e mi pesa, sento una cosa qui (indica il petto, ndr), respirazione strana..." ha raccontato.