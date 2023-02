Instagram sdogana i capezzoli e le vip... ne approfittano

Le italiane

Le foto sexy in intimo non sono mai state un tabu per Chiara Ferragni e ora che si può mostrare più liberamente non si tira indietro. Indossa un completo di biancheria intima velato e tra i ricami si scorge perfettamente il capezzolo. Anche Elisabetta Canalis adotta la stessa tattica e le trasparenze della sua lingerie lasciano visibile il seno prosperoso. Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, è sempre stata una fiera portabandiera del topless e anche ai suoi concerti ha spesso suonato con i soli pantaloni addosso. Le sue foto sexy su Instagram non si contano e ora può pubblicare in libertà anche le sue mise più osé come il body traforato che non lascia nulla all'immaginazione.