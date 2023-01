Wanda Nara regala una diretta seno al vento via social

Non si può certo dire che Wanda Nara non sappia come far parlare di sé. Volontariamente o involontariamente. La bella argentina in un momento di relax ha deciso di dedicare un po' di tempo ai propri follower con una diretta Instagram mentre si trovava a letto. Ma il troppo relax le ha giocato un brutto scherzo. Inevitabile che l'incidente sia diventato subito virale in Rete, con condivisioni a raffica e moltissimi commenti. Non sono pochi gli utenti che dubitano che si sia trattato di un vero incidente quanto di un "fuori programma" deliberato. Ma guardando il video lo stupore di Wanda quando si accorge di avere un seno completamente scoperto e proprio in primo piano sembra sincero.

Chi stava seguendo la diretta in quel momento è rimasto di stucco vedendo "l'intruso" che campeggiava in primo piano mentre Wanda andava avanti tranquilla come nulla fosse. Appena qualcuno ha iniziato a scriverle cosa stava accadendo Wanda a prima portato l'inquadratura su un primo piano e poi, controllando lo stato della sua canottiera, vedendo il seno al vento si è lasciata andare a un'esclamazione di disappunto ed è scoppiata a ridere.

I primi ad accorgersi di quanto accaduto sono stati gli utenti argentini e i media locali, che sono letteralmente impazziti e si sono sbizzarriti in titoli come "Da Wanda Nara a Wanda Teta" e "El papelòn (la figuraccia - ndt) de Wanda". Ma da lì a far girare il video in tutto il mondo è stato un attimo.