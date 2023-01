Kendall Jenner e Hailey Bieber amiche sexy: una mostra il seno, l'altra le cosce

La prima indossa un vestito nero di tessuto impalpabile, totalmente trasparente che non solo fa scorgere gli slip, ma anche il seno è completamente visibile. L'altra sceglie un minidress cortissimo che lascia nude le cosce. I flash dei paparazzi si scatenano mentre loro non fanno nulla per nascondere le sue grazie in bella mostra.

Noemi Bocchi in versione wag: a Dubai con le mogli degli ex calciatori

Leggi Anche Bikini strepitoso per Kylie e Kendall Jenner

La notte di Los Angeles diventa bollente quando in giro ci sono Kendall Jenner e Hailey Bieber. Le due vengono fotografate all'arrivo in un celebre locale per festeggiare il 26esimo compleanno della loro amica Lori Harvey. Difficile dire chi sia la più sexy, se la mora che fascia le curve ed esalta il seno con le trasparenze bollenti o la bionda che scopre le gambe e intriga con il reggicalze a vista. Ma la sensualità sembra essere il tema portante dell'evento a giudicare dagli scatti social del party in cui, dalla festeggiata alle ospiti, fanno a gara a chi è più hot tra spacchi inguinali e scollature vertiginose.

Leggi Anche Justin Bieber ha detto sì, guarda le nozze con Hailey Baldwin



Insieme in vacanza - Kendall Jenner e Hailey Bieber sono amiche per la pelle. Le vacanze di Capodanno le hanno trascorse insieme ad Aspen, in Colorado, località sciistica esclusiva e molto amata dai vip. Con loro un gruppo di amici e anche Justin Bieber, con cui Hailey ha festeggiato a settembre i 4 anni di matrimonio.



Questioni di cuore - Se Hailey Bieber è felicemente sposata e innamoratissima del suo Justin Bieber, le questioni di cuore non vanno allo stesso modo per Kendall Jenner. La modella è single dall'autunno, quando ha chiuso la sua storia tira e molla con il cestista Davin Booker per motivi, pare, legati all'inconciliabilità delle... agende. Entrambi focalizzati sulla carriera, era difficile per loro far conciliare il tempo libero da dedicare l'uno all'altra.