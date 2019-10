Justin Bieber ha detto sì, guarda le nozze con Hailey Baldwin

Un anno dalla cerimonia in tribunale a New York segretissima, sono le seconde nozze di Justin Bieber e Hailey Baldwin. segretissima, sono le seconde nozze di Justin Bieber e Hailey Baldwin. Il cantante canadese e il modello di punta, nipote di Alec Baldwin, sono detti sì in Carolina del Sud davanti a un gruppo ristretto di genitori e amici, tra cui Kendall Jenner. Baldwin, sono detti sì in Carolina del Sud davanti a un gruppo ristretto di genitori e amici, tra cui Kendall Jenner. Poche le foto social, soprattutto degli invitati, mentre gli sposi hanno postato uno scatto da adolescenti: "Qui dove tutto ebbe inizio".

