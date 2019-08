A settembre matrimonio bis per Justin Bieber e Hailey Baldwin

Justin Bieber e Hailey Baldwin sarebbero finalmente pronti a celebrare il loro matrimonio bis in grande stile. Il cantante e la modella si erano sposati il 13 settembre 2018 con una cerimonia super intima nel palazzo di giustizia di New York e non hanno mai festeggiato il lieto evento. All'inizio si vociferava che volessero risposarsi in occasione del loro primo anniversario, invece secondo il Daily Mail la data scelta sarebbe il 30 settembre.

Il tabloid inglese ha svelato anche la location delle nozze, che non saranno in California o in Canada. I due si diranno di nuovo di sì sulla costa della South Carolina. Pare che nei giorni scorsi i due sarebbero stati a Palmetto Bluff per confermare i dettagli.



Justin Bieber e Hailey Baldwin si erano già ripromessi di organizzare la cerimonia in grande durante quest'anno: inizialmente parlavano del matrimonio bis per febbraio 2019 e poi per la primavera 2019. Ma in entrambi i casi non se ne fece nulla perché il cantante si potesse focalizzare sulla sua salute mentale.