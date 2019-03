Justin Bieber è in crisi, niente musica per un po': "Devo pensare ai miei problemi e alla mia famiglia..."

"La musica è molto importante per me, ma niente viene prima della famiglia e della mia salute...", con un lungo post intimo e toccante Justin Bieber annuncia il suo allontanamento temporaneo delle luci della ribalta musicale: "Devo risolvere alcuni dei problemi profondi che ho... in modo da non cadere a pezzi, così da sostenere il mio matrimonio ed essere il padre che voglio essere...". Nessun nuovo album in arrivo per ora quindi, bensì una crisi personale da affrontare...

L'ultimo tour del cantante non ha convinto i fan e lo stesso Bieber ammette il flop scrivendo: “Ho fatto tour per tutta la mia adolescenza, e nei miei primi 20 anni, ma ho realizzato, e voi ragazzi lo avete certo capito, che durante l'ultimo tour ero infelice. Non me lo merito e voi non ve lo meritate, pagate per venire a vedere un concerto di musica e luci pieno di vita e di gioia e non sono stato in grado di darvelo...". Un’ammissione di colpa che segue la dichiarazione dello stesso Bieber di poche settimane fa, nella quale confessava di soffrire di depressione.



“Ho letto molti messaggi nei quali scrivete che volete un album ..." dice il cantante nel suo lungo post e il disco arriverà, come annuncia lui stesso, ma non ora: "Tornerò con un album che spacca (al più presto)... sappiate che tornerò con una vendetta, credeteci”. Per il momento però la giovane popstar sta cercando di capire come risolvere la sua grave crisi personale, come rimediare agli errori fatti. Accanto a lui la bella e giovane moglie, la modella Hailey Baldwin che lo sostiene e lo appoggia e al suo post risponde: "E' giusto così, ti amo ma fa male...".