Harry e Meghan, liti furiose sulla gestione dei figli: matrimonio a rischio?

Alla base dell'intransigenza di Harry ci sarebbe la sua storia personale. Il principe non ha mai nascosto quanto sia stato traumatico crescere sotto lo sguardo costante dei media, descrivendo la sua infanzia come una vita in uno "zoo" e dentro una bolla isolata dalla realtà. Un vissuto che lo ha portato a intraprendere un percorso terapeutico e a parlare apertamente della volontà di spezzare cicli di dolore e sofferenza. Chi gli è vicino racconta che quelle ferite non si sono mai rimarginate del tutto. La rabbia per un'infanzia troppo esposta lo renderebbe oggi ipersensibile a qualsiasi rischio simile per Archie e Lilibet.