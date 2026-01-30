Harry e Meghan, liti furiose sulla gestione dei figli: matrimonio a rischio?
Alla base delle tensioni tra i duchi di Sussex ci sarebbe una profonda divergenza su come crescere Archie e Lilibet
Altro che favola moderna: dietro l'immagine patinata dei duchi di Sussex si nasconderebbe una crisi sempre più evidente. Da mesi, secondo indiscrezioni sempre più insistenti, Harry e Meghan sarebbero protagonisti di liti accese, al punto da mettere in discussione la solidità del loro matrimonio. Il motivo? I figli, ancora una volta al centro di una scelta che divide profondamente la coppia. Il nodo della discordia sarebbe l'esposizione mediatica di Archie, 6 anni, e Lilibet, 4. Harry avrebbe una posizione ferma e senza compromessi: proteggere i bambini da qualunque forma di attenzione pubblica, almeno finché non saranno abbastanza grandi da decidere da soli. Un anonimato quasi totale, pur nella consapevolezza che la completa invisibilità sia difficile da ottenere. Meghan, invece, pur attenta alla privacy dei figli sarebbe convinta che crescere completamente lontani dalla scena pubblica possa avere effetti collaterali. Secondo lei, l’invisibilità totale rischierebbe di creare altri problemi sul lungo periodo.
Fonti vicine alla coppia parlano di un confronto sempre più duro, alimentato proprio dall'amore viscerale che entrambi provano per i figli. Un sentimento che, anziché facilitare il dialogo, renderebbe ogni discussione più carica di emozioni e quindi più complessa da risolvere. Il timore, tra chi li conosce bene, è che l'assenza di un punto d'incontro possa trasformare il disaccordo in una frattura irreversibile.
Il cambio di rotta che ha acceso la miccia
Le tensioni si sarebbero intensificate a partire da dicembre, quando Harry e Meghan hanno annunciato il cambio di nome della loro organizzazione, da Archewell a Archewell Philanthropies. Una scelta presentata come un passo avanti da famiglia nel loro impegno benefico, ma che avrebbe riacceso le divergenze. Harry, in particolare, sarebbe contrario all’idea che Archie e Lilibet possano crescere sentendosi investiti di doveri, aspettative o pressioni solo per il cognome che portano. Il principe sarebbe determinato a risparmiare loro quel peso che lui stesso ha conosciuto bene.
Una scelta che sorprende gli osservatori
La situazione appare ancora più sorprendente se si considera quanto la coppia abbia lavorato, dal trasferimento in California nel 2020, per allontanare i figli dai riflettori. Eppure, secondo una fonte citata dai media americani, Harry e Meghan starebbero oggi remando in direzioni opposte, non solo sulla privacy, ma sulla loro stessa idea di genitorialità e sul futuro che immaginano per i bambini.
Le ferite del passato di Harry
Alla base dell'intransigenza di Harry ci sarebbe la sua storia personale. Il principe non ha mai nascosto quanto sia stato traumatico crescere sotto lo sguardo costante dei media, descrivendo la sua infanzia come una vita in uno "zoo" e dentro una bolla isolata dalla realtà. Un vissuto che lo ha portato a intraprendere un percorso terapeutico e a parlare apertamente della volontà di spezzare cicli di dolore e sofferenza. Chi gli è vicino racconta che quelle ferite non si sono mai rimarginate del tutto. La rabbia per un'infanzia troppo esposta lo renderebbe oggi ipersensibile a qualsiasi rischio simile per Archie e Lilibet.