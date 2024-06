Giulia De Lellis ha scelto un look sexy come non mai per il live di Geolier, con un micro top bianco che lascia scoperta una porzione di seno e pantaloni cargo camouflage a vita bassa. L'outfit scelto da Tony Effe è molto simile a quello sfoggiato dall'influencer: stesso stile e stesso colore. Evidentemente l'intesa c'è e passa anche per l'abbigliamento. I due si sono scatenati durante il concerto allo stadio Maradona e, verso mezzanotte, sono andati a cena insieme. Verso le due del mattino si allontano dal locale per proseguire insieme la nottata in giro per la città fino all'alba.