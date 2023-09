George Clooney vende la villa a Como: ecco a che cifra

Nessuna pubblicità, niente stampa, ma solo acquirenti danarosi. Pare questa la politica di George Clooney per la cessione di villa Oleandra. Secondo la fonte il divo di Hollywood questa volta (in vent’anni a Como ripetutamente è girata voce di una possibile vendita della casa) sarebbe davvero sul punto di privarsi della dimora ma vorrebbe mantenere le trattative assolutamente top-secret.

La villa da scapolo George Clooney aveva acquistato Villa Oleandra a Laglio nel 2002 per la cifra di dieci milioni di dollari. Per garantirsi privacy e comodità aveva fatto alcuni lavori di ristrutturazione e pure un ponticello che attraversa la stradina del lago della villa per poter collegare la dimora principale alla dependance. Nel paese lariano Clooney è una presenza estiva costante, ma nessuno ha mai disturbato la sua quiete tanto che il divo ci è tornato volentieri negli anni. I “laghè” lo hanno conosciuto da scapolo e visto poi al fianco di Amal Clooney come marito amorevole e papà speciale. E’ stato avvistato in moto girare per le vie del lago, pizzicato in motoscafo nelle acque di Como e soprattutto è apparso sui giornali di mezzo mondo portando i riflettori sulle località comasche.

L’affitto della villa Qualche tempo fa girava voce che George Clooney avesse messo a disposizione la sua bellissima villa per eventi. Sarebbe stato possibile affittare le stanze della dimora per matrimoni o cerimonie alla cifra di 30mila euro. Proprio mentre la famiglia di Clooney era in vacanza sul lago di Como, alcuni wedding planner sarebbero stati avvistati a far visita all’attore. Forse per concordare proprio l’idea imprenditoriale.

Villa Oleandra, dov’è nato l’amore Proprio a Villa Oleandra è sbocciato l’amore tra George Clooney e Amal Alamuddin, che quest'anno festeggiano 9 anni di matrimonio. "E' stata una cosa assurda, un amico comune mi ha chiamato e mi ha detto: 'Sono vicino casa tua, posso passare e portare un'amica?'. Per conoscerla non ho neanche dovuto lasciare casa mia", aveva raccontato l’attore qualche tempo fa. Poi la dimora è diventata il buen retiro per tutta la famiglia, i gemelli Ella e Alexander, compresi.

Anche i Ferragnez Per un vip che arriva uno se ne va. Proprio ora che i Ferragnez hanno preso casa sul lago di Como, George Clooney fa i bagagli. Sulla sponda opposta, proprio dirimpetto a villa Oleandra, hanno acquistato una dimora i Ferragnez. Peccato che le due famigliole non rischieranno di incrociarsi in motoscafo da un alto all’altro del Lario!