Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno preso il largo.

Lo scorso weekend per festeggiare ancora (dopo la cena in famiglia a Roma) il compleanno dell’ex calciatore, la sua compagna ha organizzato una piccola fuga romantica in Francia a bordo di uno yacht per solcare il mare e godersi del sole caldo di questo autunno anomalo. In bikini prorompente lei, in costume lui, si avvinghiano e si scambiano tenerezze e complicità navigando in acque serene.