Francesco Totti e Noemi Bocchi, spunta un anello da 5 carati

Noemi Bocchi preziosa sul red carpet

A Dubai Francesco Totti, 46 anni, e Noemi Bocchi, 34, hanno fatto la loro prima apparizione pubblica insieme. Mano nella mano sul red carpet, a braccetto durante la passeggiata che li portava alla cerimonia per il Globe Soccer Awards 2022, affiatati e complici sono stati fotografati bellissimi come non mai. Lui sorridente ed orgoglioso, elegante e sereno. Lei, elegante, semplice, preziosa, in abito di seta lungo, con scollo profondo sul décolleté che esaltava il fisico perfetto. Total black con qualche punto luce che ha attirato l’attenzione dei flash. Noemi Bocchi al collo portava un costoso collier, al polso un bracciale griffato da 8mila euro e sulle dita è spuntato un anello che ha fatto subito sognare i fan.



L’anello scelto lo scorso dicembre da Totti

Secondo le informazioni del settimanale “Chi”, l’anello da 5 carati sarebbe stato ordinato da Francesco Totti a dicembre dello scorso anno in una gioielleria romana in cui l’ex calciatore era solito acquistare i regali per Ilary Blasi. Incisi sul brillocco ci sarebbero i nomi della coppia, che si è conosciuta giocando a padel. Noemi Bocchi lo sfoggia con orgoglio tanto che lo ha inquadrato in una storia social. Insomma, dall’ombra dei Parioli ai flash mondiali di Dubai è un attimo. La storia tra Francesco Totti e la sua nuova fiamma corre veloce. Dall’annuncio di separazione dalla moglie alle feste con tanto di baci davanti ai figli sono passati pochi mesi, ma la passione è cresciuta e il rapporto si è mostrato solido e maturo. L’ex calciatore e Noemi Bocchi hanno trovato casa insieme, hanno cercato i mobili per arredarla e sono pronti a una nuova vita a due.



Totti non vede l’ora di chiudere la separazione

Quel che conta ora è concludere in fretta la separazione da Ilary Blasi. Francesco Totti ha "divorziato" dal suo avvocato matrimonialista, Annamaria Bernardini De Pace, si è presentato in tribunale per risolvere la questione dei Rolex spariti (e che Ilary Blasi vorrebbe restassero ai tre figli), si prepara a raggiungere un accordo per anticipare i tempi di una separazione giudiziale.