Francesca Ferragni, festa per i 5 mesi di Edoardo Nicoletti

La sorella di Chiara Ferragni posta una foto con la torta e le candeline con il suo bimbo e il compagno Riccardo Nicoletti. Ormai è tradizione di famiglia concedersi un dolce per ogni complimese e così anche Francesca Ferragni segue le orme della influencer e brinda a ogni piccolo traguardo del suo bebè. A pioggia arrivano i like e gli auguri, in primis quelli della famiglia e di Fedez.

Francesca Ferragni, 33 anni, delle tre sorelle è quella meno avvezza alla mondanità e ai social, eppure la sua nuova veste da mamma la fa sentire orgogliosa di postare ogni tenero momento con il suo bambino. Dalle passeggiate al parco alla torta per il complimese, la secondogenita di Marina Di Guardo e Marco Ferragni, non perde occasione per pubblicare uno scatto del suo bimbo. Con loro Riccardo Nicoletti e il cagnolone di casa, Gabriella.



Edoardo Nicoletti è nato a giugno tra l’emozione di mamma e papà. “Benvenuto al mondo Edoardo, ancora non riusciamo a credere che ti abbiamo fatto noi” aveva scritto Francesca Ferragni presentando il suo piccolino ai follower in ospedale. “Ma quanto è bello il mio nipotino?!” aveva aggiunto zia Chiara. Da allora è stato un tripudio di cuori, dediche e foto del bambino con i genitori o con la famiglia.

E ora che sono una bella famiglia, Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti possono pensare alle nozze. Lo scorso marzo in occasione del compleanno della sorella di Chiara Ferragni, il compagno le aveva chiesto la mano. Allora lei aveva il pancione ed era concentrata sul bebè che portava in grembo, ora si può dedicare ai preparativi per il suo sì da sogno. Sicuramente le sorelle Chiara e Valentina Ferragni, da poco tornata single, non vedono l’ora di fare le damigelle. E la famiglia Ferragni si prepara a un’altra grande festa!