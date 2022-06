Francesca Ferragni, guarda l'album del neonato in attesa che arrivi zia Chiara

Leggi Anche Francesca Ferragni ha partorito: è nato Edoardo

Il primo desiderio di Francesca dopo il parto è stato una porzione abbondante di sushi che non mangiava da nove mesi. Le scatoline del take away recapitate in ospedale sono state una bella sorpresa di cui ha approfittato con piacere. Ma è stata solo una breve pausa dalle coccole con il suo Edo. "E' così bello che sembra un cesareo", dice citando medici e infermieri che hanno commentato così quando hanno visto il bambino. Lei e Riccardo sono pazzi di lui, e anche i follower sono già conquistati.