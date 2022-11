Chiara Ferragni, rimpatriata di famiglia a Cremona

Dalla mamma Marina Di Guardo al papà Marco Ferragni , passando per le sorelle Francesca Ferragni e Valentina Ferragni non manca proprio nessuno: a tavola con loro c'è persino Nuccia , la tata che si occupava del trio di influencer quando erano bambine.

Chiara Ferragni e le sue sorelle vivono da anni a Milano, ma Cremona è sempre nel loro cuore. Nella loro città d'origine hanno organizzato una bella giornata in cui ritrovarsi con tutti i familiari. Prima un bel pranzo al ristorante, poi una passeggiata alla riscoperta dei luoghi più belli del centro storico. Non sono mancate le foto di rito, ovviamente da condividere sui social.

Le sorelle Ferragni

Chiara Ferragni ha indossato pantaloni skinny e giubbotto in pelle per la giornata in famiglia. Con lei c'erano Leone e Vittoria (Fedez invece è rimasto a casa) che si sono fatti coccolare dai nonni e dalle zie. Francesca Ferragni era accompagnata da Riccardo Nicoletti, con cui si sposerà nel 2023, e dal loro piccolo Edoardo, nato 4 mesi fa. Valentina Ferragni è single dopo l'addio da Luca Vezil, ma alla reunion di famiglia ha portato un accompagnatore speciale: il suo amatissimo buldog Pablo, "l'unico uomo della mia vita", l'ha definito lei.

In memoria dei vecchi tempi

Chiara Ferragni e le sue sorelle sono tornate un po' bambine nella loro città natale. Complice anche la presenza di Nuccia, che si è presa cura di loro quando erano piccole. Per una giornata in onore dei vecchi tempi si sono ritrovati anche Marco Ferragni e Marina Di Guardo, genitori delle tre influencer. Sono separati da tantissimi anni ma hanno mantenuto in rapporto rilassato e capita che si incontrino di tanto in tanto insieme alle figlie. Lui, di professione dentista come Francesca Ferragni, ha una nuova compagna dalla quale ha avuto un figlio maschio che però appare di rado nei post dei Ferragnez.



Il racconto social

La reunion di famiglia a Cremona è stata documentata sui social con dovizia di particolari da Chiara Ferragni e da tutti gli altri partecipanti. Scatti a gruppetti o tutti insieme, a tavola o con i monumenti sullo sfondo. Grandi sorrisi, abbracci e tantissima complicità. Solo Leone a un certo punto ha accusato un po' di stanchezza: "Ma quanto è lunga questa giornata?" si è chiesto a un certo punto, scatenando le risate di tutto il clan.