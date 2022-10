Chiara Ferragni scatena il web per una frase a Leone

Dopo la festa con gli amici, i Ferragnez sono riuniti in famiglia per festeggiare il 33esimo compleanno di Fedez e Chiara Ferragni ci tiene a documentare tutto come sua abitudine. Riprende le location, fotografa gli outfit, e anche i figli Leone e Vittoria sono protagonisti dei suoi racconti social. Se il suo primogenito è distratto e non ne vuole sapere, la tata lo richiama all'ordine. Una frase che sembra banale la sua, ma che ha diviso i follower tra chi crede che sia sintomo di un eccessivo interesse verso la spettacolarizzazione del privato e chi invece la trova normalissima e innocua. L'influencer non replica, ma toglie il video e lo ripubblica senza audio... alimentando ancora di più la polemica.

Follower scatenati

Invitare Leone a interrompere le sue attività per sorridere a favore di social per molti è un comportamento inaccettabile. I figli, sostengono alcuni follower, vengono "usati" da Chiara Ferragni e Fedez per vendere l'immagine della famiglia perfettamente felice, anche se questo non sempre corrisponde alla realtà. Inoltre i bambini, sempre secondo i detrattori, sarebbero sovraesposti, e la presenza mediatica dei genitori un fardello troppo pesante per loro da portare. Puntano il dito contro i Ferragnez, colpevoli di sfruttare l'immagine dei figli e di voler far passare per spontaneo qualcosa che non lo è.

Chi difende i Ferragnez

D'altra parte sono in molti quelli che difendono Chiara Ferragni e Fedez e minimizzano l'accaduto. Chiedere a un bambino di sorridere alla fotocamera è qualcosa che tutti i genitori hanno fatto: che sia per l'album di famiglia o per un profilo social frequentato da milioni di utenti per loro è irrilevante.

Ancora una volta, con le loro scelte i Ferragnez dividono i follower e sono sulla bocca di tutti: bene o male, purché se ne parli...